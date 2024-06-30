Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Haziran 2024 12:05
LGS sınav ücretleri ne zaman yatar?

bu konuda bilgisi olan var mı?


Soner Eraslan
Aday Memur
30 Haziran 2024 13:29
sınavdan sonra hazırlanan ilk ek ders çizelgesine ya müdür yardımcın eklemiştir sistemden çekip, ya da sen hatırlatırsın ek ders çizelgesinin hazırlandığı hafta .

Velocıraptor
Genel Müdür
30 Haziran 2024 13:36

sen idareye sınava girdiğin hakkında bilgi vermişsen bu ay , aksi halde önümüzdeki ay.

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