Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Haziran 2024 13:25
ünvan değişikliği avukat
avukatlar için ünvan değişikliği yakın zaman da açılacak mı herhangi bir bilgisi olan var mı arkadaşlar

14mühendis
Memur
30 Haziran 2024 14:04
2025 sonu ya da 2026 başı açılır

Sozlesmelinurse
Aday Memur
30 Haziran 2024 14:26
2018 2020 2021 de avukatlara ayrı unvan degisikligi açılmış 3 yıla bir yapılan genel unvan değişikliğinden farklı olarak yakın zamanda yapılır mı acaba
14mühendis, 51 dk. önce
2025 sonu ya da 2026 başı açılır

14mühendis
Memur
30 Haziran 2024 14:35
2020 genel ünvan değişikliği sınavında alım yapılmadığı için ayrı alım yapılmış. Son 2023 yılı sınavında alım yapıldığı için ayrı alım olacağını sanmıyorum. Zaten sanırım bundan sonra alımlar genel ünvan değişikliği sınavı ile yapılmaya devam edecek.
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası bekleyenlerTeşvik ödemelerieş durumu tayini sonrası iller arasıTh teknik hizmetler sınıfı. HastaneDoğum borçlanması ile eş tayini yapılır mı ?Farklı şehirde çalışan tayin yapılır mı ?hemşireyim eşim polis atama onay formu ile eş durumu tayini isteyen var mı yoksa yeni ile başlama yaİller arasıiller arası tayine başvuru EĞİTİM DURUMU LÜTFEN BAKINIZ

Sözlük

sevdiğin kişi bunu okuyor olsaydı ne yazardın 1 Hasır şapka 1 kadınları mutlu eden şeyler 5 fikri firar 1 Mynet 2 redmi 13 c 1 internette çıkan tatil reklamlarının insanları cezbetmesi 2 ağla kalbim 2 sarışın erkek vs esmer erkek 2 demir paraların ortadan kaybolması 2

Son Haberler

Mahir öğretmen cinayetinde gözaltı sayısı 11'e yükseldiKağıthane'de üzerine beton mikseri devrilen çocuk öldüErdoğan'dan temmuzda yoğun diplomasi trafiğiIrak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildiGazeteci Küçükkaya'nın annesi, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Yeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesi