Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Haziran 2024 14:24
İDARE MAHKEMESİ ÜSÜL EKSİKLİĞİ İLE BOZUYOR EMNİYET TEKRARDAN İHRAÇ EDİYOR

meraba ben 2022 yılında adli konudan dolayı idari soruşturma geçirip ihraç oldum idare mahkemesine dava açtım davam esastan değil üsül eksikliğinden bozmuş mahkeme emniyet istinafa gitti emniyet yine kaybetti şimdi danıştay da dosyam aktif görevdeyim ancak emniyet üsül eksikliğinden dolayı olduğu için tekrar aynı soruşturmayı açıp ihraç istemi ile yüksek disipline gönderdi bekliyorum muhtemelen tekrar ihraç edecekler benim gibi olan arkadaşlar yardımcı olabilirler mi

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