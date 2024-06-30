Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


30 Haziran 2024 14:28
90'lı Yıllarda Üniversitelerde Çift Anadal Yapılıyor muydu?

Merhabalar arkadaşlar, konuyu bilen ve 90'lı yıllarda üniversite okuyan kişiler cevaplarsa memnun olurum, bilindiği gibi 2000'li yıllarda çift anadal, yandal artık yaygın, sormak istediğim 90'lı yıllarda çift anadal yani 2 üniversite birden okunuyor muydu ve hangi üniversitelerde vardı? ayrıca bugünkü gibi örgün lisans okuyan, açıköğretim lisans sınavsız okuma hakkı varmıydı 90'lı yıllarda? biraz farklı bir konu başlığı ama üniversite konusunda o dönemleri pek hatırlamıyorum maalesef, bu konunun cahili olduğum içinde pek bir bilgimiz yoktu, 90larda üniversite okuyanlar mutlaka biliyordur cevaplarınızı beklerim.

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