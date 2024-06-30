Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Haziran 2024 15:05
Çocuğun ünüversite eğitim

Merhabalar arkadaşlar istanbulda görev yapıyorum ikinci şarktan sonra buraya istanbula tekrar atandım diğer yıllarımla birlikte süremi doldurdum kızımın eğitiminden dolayı mazeret talebim kabul olurmu acaba olan varsa yazabilirmi

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