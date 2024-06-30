Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


30 Haziran 2024 15:33
maaş robotu hakkında
temmuz da olası alınacak zam oranı yansıtılmış hesaplama robotuna neden eklenmiyor

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