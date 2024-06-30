Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Haziran 2024 15:45
Adsmler ve tıbbi sekreterler

Devlet hiç mi kontrol etmiyorr! Denetleniyor.

Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde tıbbi sekreterler, ağız diş tekniklerinin tüm islerini yapmaya zorlanıyor.

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