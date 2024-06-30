Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


30 Haziran 2024 16:07
Eğitim Durumu Tayini

Arkadaşlar merhaba Şubat 2026'da 4. yılımı dolduracağım. Tıbbi Sekreterim. Odyoloji bölümünü okursam eğitim durumu tayini yapabilir miyim?

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