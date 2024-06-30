Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Haziran 2024 17:06
OKUMAKLA HATA MI ETTİK?

Arkadaşlar Edebiyat mezunu olup atanamayarak teşkilata giren bir arkadaşınızım, Babam inşaat ustası, Yanında yeni işe başlayan vasıfsız personele günlük 1200&#8378; biraz işi öğrenene 1500&#8378; usta ve usta başları 2000 ila 2500 &#8378; arası günlük yevmiye alıyorlar. SORUM ŞU; HİÇBİR VASFI OLMAYAN AMELE ARKADAŞTAN Bİ TIK YÜKSEK MAAŞ ALMAK İÇİN Mİ BU KADAR EMEK HARCADIM, OKUDUM???


Alp340626
Aday Memur
30 Haziran 2024 17:21
ben kıyaslamalara karşıyım amele dediğin adam sıcakta soğukta ter döken adam ki statün farklı ama şunu dersen doğru artık her meslek grubu bizim aldığımız maaşı alıyor geçen gündüzün bayramın seyranın yok izne çıkarken bile izinde ne yapacaksın diye sorulur kesinlikle bu işin hakkı bu para değil

erkn055
Aday Memur
30 Haziran 2024 17:27
45.000 tl maaş 15.000-20.000 arası kira geriye 30.000 tl kalsa evim var asgari ücret mesai yemek yol derken 20.000 tl para alsam 10.000 tl için gece gündüz çalış
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