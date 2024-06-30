Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Haziran 2024 17:06
Okumakta hata mı ettik?

Arkadaşlar Edebiyat mezunu olup atanamayarak teşkilata giren bir arkadaşınızım, Babam inşaat ustası, Yanında yeni işe başlayan vasıfsız personele günlük 1200₺ biraz işi öğrenene 1500₺ usta ve usta başları 2000 ila 2500 ₺ arası günlük yevmiye alıyorlar. SORUM ŞU; HİÇBİR VASFI OLMAYAN AMELE ARKADAŞTAN Bİ TIK YÜKSEK MAAŞ ALMAK İÇİN Mİ BU KADAR EMEK HARCADIM, OKUDUM???


Alp340626
Aday Memur
30 Haziran 2024 17:21
ben kıyaslamalara karşıyım amele dediğin adam sıcakta soğukta ter döken adam ki statün farklı ama şunu dersen doğru artık her meslek grubu bizim aldığımız maaşı alıyor geçen gündüzün bayramın seyranın yok izne çıkarken bile izinde ne yapacaksın diye sorulur kesinlikle bu işin hakkı bu para değil

erkn055
Aday Memur
30 Haziran 2024 17:27
45.000 tl maaş 15.000-20.000 arası kira geriye 30.000 tl kalsa evim var asgari ücret mesai yemek yol derken 20.000 tl para alsam 10.000 tl için gece gündüz çalış

ortoloni
Memur
30 Haziran 2024 18:16

Silah taşıyoruz ama maaşımız eşitlendi neredeyse diğer memurlarla.torpilin yoksa değmez


Dead.588
Memur
30 Haziran 2024 19:08

Dışarda çalışanlar benden daha mutlu etrafımda gördüklerimi söylüyorum hissizleştim bu meslekte.İçimde sevgi mutluluk hiçbir şey kalmadı


Bankamatikmemur
Aday Memur
30 Haziran 2024 20:32

Kendini yanlış şartlandırmışsın okudum diye devlet sana isteyeceğin iş ve şartlarda garanti vermiyor saçma yerden konuya girdin

Amele dediğin adamın piyasası yüksek ben ameleyim dese piyasa şartlarında iş bulur sen okudun ama piyasan düşük sen bulamazsın önce bunu kavraman lazım


Mustfa4444
Memur
30 Haziran 2024 21:21
Yakın zamanda sanayi,tarım, inşaat gibi alanlarda çalışanlar memurdan 2-3 kat daha fazla maaş ve belli çalışma saati vs haklar elde edecek. Çünkü gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde herkes Hizmet sektöründe çalışmak istiyor. Herkes üniversite okuma derdinde. Ben çevreme sürekli diyorum okuyacaksa çoluk,çocuk,akraba eş dost nitelikli bölüm okusun(Tıp,Dis Hekimliği, Hukuk, belli mühedisilikler vs) Boş bölüm okuyup da geleceğini heba etmesin.Ve meslek olunca kimseye eyvallah etmiyorsun. Mesleği olan 10-15 iş, işyeri değistirebilir ama memurluktan atılan,istifa eden vs iyi maaşla, güvenceli başka bi iş bulması çok çok zor.
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