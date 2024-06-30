Okumakta hata mı ettik?

ben kıyaslamalara karşıyım amele dediğin adam sıcakta soğukta ter döken adam ki statün farklı ama şunu dersen doğru artık her meslek grubu bizim aldığımız maaşı alıyor geçen gündüzün bayramın seyranın yok izne çıkarken bile izinde ne yapacaksın diye sorulur kesinlikle bu işin hakkı bu para değil

ben kıyaslamalara karşıyım amele dediğin adam sıcakta soğukta ter döken adam ki statün farklı ama şunu dersen doğru artık her meslek grubu bizim aldığımız maaşı alıyor geçen gündüzün bayramın seyranın yok izne çıkarken bile izinde ne yapacaksın diye sorulur kesinlikle bu işin hakkı bu para değil