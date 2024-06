Okumakta hata mı ettik?

Yakın zamanda sanayi,tarım, inşaat gibi alanlarda çalışanlar memurdan 2-3 kat daha fazla maaş ve belli çalışma saati vs haklar elde edecek. Çünkü gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde herkes Hizmet sektöründe çalışmak istiyor. Herkes üniversite okuma derdinde. Ben çevreme sürekli diyorum okuyacaksa çoluk,çocuk,akraba eş dost nitelikli bölüm okusun(Tıp,Dis Hekimliği, Hukuk, belli mühedisilikler vs) Boş bölüm okuyup da geleceğini heba etmesin.Ve meslek olunca kimseye eyvallah etmiyorsun. Mesleği olan 10-15 iş, işyeri değistirebilir ama memurluktan atılan,istifa eden vs iyi maaşla, güvenceli başka bi iş bulması çok çok zor.

