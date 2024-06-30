Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


30 Haziran 2024 17:38
zina devlet memurluğu
zina gerekçesiyle devlet memurluğundan çıkarma ydk

Metin.ger
Aday Memur
30 Haziran 2024 17:41
anlamadığım bu atılma sebebi mi
Toplam 1 mesaj

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