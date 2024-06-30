Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Haziran 2024 18:33
Lgs sonucuyla tayin olunur mu

Mrb arkadaşlar batıda 2 yıldır görev yapıyorum çocuğum bulunduğum ilde fen lisesi kazanamadı doğuda fen lisesi gelen yerler var veya daha iyi Anadolu liseleri var oralara yerlesse tayinde sorun yaşar miyiz veya çocuk orda bir liseye yerleştikten sonra o ile tayinim olursa nakille o ilde başka okula başka ilçeye alabilir miyim bilgi sahibi arkadaşlar varsa yazarsa sevinrim

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