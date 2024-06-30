Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Haziran 2024 18:37
Uzmanlık 6 yıla düşürülsun

Uzmanlık için 10 yıl çok fazla . Ben 5 yıl 9 aydır gorevdeyim ve uzman olmak için daha 4 yıldan fazla beklemem gerekiyor. Bu mağduriyet olusturuyor. O yuzden uzmanlık 6 yılını tamamlayanlara verilmelidir


aa.gülçiçek1100
Memur
30 Haziran 2024 18:42
hocam milim milim hesaplamışsınız :)) 5 yıl olsun herkesin gönlü olsun.. :)

ercanizma
Memur
30 Haziran 2024 19:56

Hayır gülçiçek kötü niyetli olsam 5 yıl 9 aylıklar uzman olsun derim

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