Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


30 Haziran 2024 19:01
YOLLUK ÜÇRETİ KAÇ GÜNE YATIYOR

Bilen varsa yardımcı olabilir mi teşekkürler


Memurbely9900
Aday Memur
30 Haziran 2024 19:01

İzmirden geçen hafta ilişik kestim bu hafta cumaya kadar yatar mı acaba


emirimmm
Aday Memur
30 Haziran 2024 19:21

Arkadaşlar 34 ilinden 24 .pazartesi kestik henüz birşey yok bu kadar uzun surmemesi lazım


Memurbely9900
Aday Memur
30 Haziran 2024 19:41

Yatmayınca terkedemiyoruz da

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıKurban Bayramı taltifiSağlık Bakanlığı eş durumu ataması1 Temmuz'da resen ilişik kesmeLGS sınav sonucu2024 genel atama dönemiİcralık polisler tek başlıkPolis emeklileri27 Aralık'ta açığa alınan memurlar

Sözlük

paint 1 roman okumak 2 çizgi roman okumak 2 cumartesi günleri sözlük günü yapmak 3 noodle 1 anlamsız gelenekler 4 taksici cinayetleri 1 kara sineklerin insanı delirtmesi 5 ciğerimin köşesi 1 itici gelen sanatçılar 1

Son Haberler

İsrail uçağı Antalya'ya acil iniş yaptıİzmir'de bir restoranda patlama: 5 kişi hayatını kaybetti, 57 yaralıBOTAŞ İsrail'e petrol ihraç edildiği iddialarını yalanladıYeni haftada sıcaklık artıyor: Batı ve güney bölgelerinde orman yangını riskiBakan Göktaş: Patlamadan etkilenen vatandaşlarımız için destek çalışmaları başladı

Editörün Seçimi

haizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?