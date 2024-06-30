Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


30 Haziran 2024 21:56
YİM sınavı tarihi
Arkadaşlar bir sonraki yazı işleri müdürlüğü sınavı ne zaman açılır? Bu konuda bir duyum alan var mı?

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