KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


30 Haziran 2024 22:15
Hakim Eş Durumu

merhaba ben hakimlik stajına yeni başladım. nişanlım roketsan'da mühendis. ancak çevremdeki insanlar, atamada sıkıntı yaşarız asla bir araya gelemeyiz diye ayrılmam yönünde yoğun baskı yapmaya başladı. ben ayrılmak istemiyorum. kpss ile devlete geçse aynı şehirde olmamız için hsk eş durumunu dikkate alır mı ya da ayrılmadan da mümkün mü şu an çalıştığı yerde? lütfen bilgisi olan yazabilir mi

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İdari hakimlik/Yaş sınırı..

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