Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Haziran 2024 22:15
IU AUZEF gözetmen ücreti

Merhabalar bugün auzef sınavında yedek gözetmendim toplam sınav süresi 180dk sürdü. Sormak istediğim yedek gözetmen ücreti tek oturum 430&#8378; yazıyor nette. 3 saat boyunca bu sıcakta oraya gidiyoruz okadar bekliyoruz karşılığı 430&#8378; mı yoksa ben mi yanlış biliyorum

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