Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


30 Haziran 2024 22:31
Hakim Eş Durumu

Ben hakimlik stajıma yeni başladım, nişanlım da roketsanda mühendis. Ancak yakın çevremden kendisinden ayrılmamın daha iyi olacağı, atamalarda eş durumuna özel sektör için bakmadıklarından asla aynı şehirde olamayacağımız nedeniyle ayrılmam yönünde baskılar çoğaldı. Ben ayrılmak istemiyorum. Kpss çalışıp devlete mühendis ya da memur sıfatıyla geçmeye çalışsa daha mı iyi olur benim atamam açısından. Lütfen bilgisi olanlar cevap yazsın

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