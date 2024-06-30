Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Haziran 2024 23:08
Kapatılarak Anasınıfına Dönüştürülen Anaokulu İdarecilerinin Durumu

Merhaba. Bir ilkokul ile aynı binada bulunan anaokulu kapatılarak anasınıfına dönüştürülür ve bu ilkokula bağlanırsa, bu anaokulunun müdür yardımcısının durumu ne olur? Cevaplayanlara şimdiden teşekkürler.


00uye00
30 Haziran 2024 23:48

??

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Başöğretmenlik zamanı meselesiUzman öğretmenlik süresi düşer mi?Uzmanlık 6 yıla düşürülsunUzmanlıkta Sayılan SürelerYönetici atama 3. AşamaSavunma dilekçem dysye işlenmiyorÜcretli öğretmenlik süresi uzmanliga sayılacak mı?Seminer Ek Dersim YatmayacakmışRotasyona hayır diyen sendikadan istifa ediyorum.En erken uzmanlık ve başöğretmenlik 2027 yılına kaldı

Sözlük

ChatGPT 1 redmi 13 c 1 gazi koşusu 2 tatile gidememek 3 fuerteventura 1 kulakların pasını silmek 1 Ceren ÖZDEMİR 1 Mynet 2 anlamsız gelenekler 4 yöneticilerin konu ve entry'leri beğnmemesi 1

Son Haberler

Danıştay, mülakatta elenen imam hatibi haklı bulduKPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları1 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıklarıOvit Yaylası'na Haziran ayında kar sürpriziTCG Gemlik fırkateyni Libya açıklarında eğitim yaptı

Editörün Seçimi

haizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?