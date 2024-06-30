Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


30 Haziran 2024 23:22
Bakanlıkta uzman olarak çalışmak için ne gerekir?

Merhaba, 40 yaşında doktoralı birisiyim. Farklı kadrolara başvurdum ama torpil gerektiğini herkes bir şekilde deneyimledi sanıyorum. Artık üniversitede çalışma ümidim umudum kalmadı. Bakanlık kadrolarında uzman, uzman yardımcısı olmak için genelde 35 yaş sınırı ve KPSS sonucu gerektiğini anlıyorum. Bu kadrolarda da mı torpil gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? Bilenler yol gösterebilirse çok sevinirim. Teşekkürler.

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