Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


30 Haziran 2024 23:24
Aday salon yoklama listesi kırmızı poşet

Arkadaslar merhaba, tyt sınavında elimize sınavdan önce verilen defter şeklindeki aday salon yoklama listesini kirmizi posete cevap kağıtları ile değil de soru kitapçıkları ile maçı poşete koydum. Ne tür bir sıkıntı yaşarım, çocukların sınavına bir şey olmaz değil mi sinav sikintisizdi

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