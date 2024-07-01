Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


01 Temmuz 2024 00:02
Ticaret Bakanlığı Eş Durumu Tayini Hk.

Merhaba kadrolu raportör olarak 1,5 yıldır il ticaret müdürlüğünde çalışmaktayım. Eşim 11 yıldır aynı şirkette calismaktadır. Şu an farklı illerdeyiz. Haziran başında eş durumu tayin dilekçemi verdim. En geç ne kadar sürede cevap verilir eş durumu dilekçelerine? Bilgisi olan bilgi verebilirse çok mutlu olurum.

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