Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Temmuz 2024 00:12
Proje okuluna atamam oldu işe başlama tarihi

Proje okuluna atamam oldu kararnamem gelmiş. 5 temmuzda veya 8 temmuzda ilişiğimi kesebilirim değil mi? Aynı ilce olduğu için ilişik kestiğim gün başlamam gerek onu biliyorum.

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