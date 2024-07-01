Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Temmuz 2024 00:28
Eş durumu

Arkadaşlar kendim bölge olarak 5c 1. Sırada yer alan Sivas'ta hemşireyim, eşimde 5c 2. Sırada yer alan Erzurum'da hemşire olarak çalışmakta. Sizce eş durumu dilekçesi ile Erzurum'da Sivas'a tayin gerçekleşir mi?

Çok Yazılan Konular

eş durumu tayini sonrası iller arasıFarklı şehirde çalışan tayin yapılır mı ?2024 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası bekleyenlerhemşireyim eşim polis atama onay formu ile eş durumu tayini isteyen var mı yoksa yeni ile başlama yaderece ve kademe ünvan değişikliği avukatIsparta acil bilgi lütfenBoşanma nedeniyle tayinEĞİTİM DURUMU LÜTFEN BAKINIZSözleşmeli personel karışılıklı becayiş yapabilir mi?

Sözlük

ChatGPT 1 redmi 13 c 1 gazi koşusu 2 tatile gidememek 3 fuerteventura 1 kulakların pasını silmek 1 Ceren ÖZDEMİR 1 Mynet 2 anlamsız gelenekler 4 yöneticilerin konu ve entry'leri beğnmemesi 1

Son Haberler

Danıştay, mülakatta elenen imam hatibi haklı bulduKPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları1 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıklarıOvit Yaylası'na Haziran ayında kar sürpriziTCG Gemlik fırkateyni Libya açıklarında eğitim yaptı

Editörün Seçimi

haizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?