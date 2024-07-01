Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Temmuz 2024 01:45
Askerdeyken yer değişikliği kurasına başvurabilirmiyim

Askerdeyken iller arası yer değiştirme kurasına başvurabilirmiyim

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