Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Temmuz 2024 05:36
Ödüllendirmelerde yapılan Adaletsizlik

Arkadaşlar son yapılan ödüllendirmelerde sadece seçim hariç adaletsiz lik oldu.Bayramda sadece yolda trafik adı altında ve trafik görevi yapanlara ödüllendirme yapıldı.1 mayıs vs.görevlerdede aynı şekilde yapıldı.Ancak bu ödüllendirmelerin Bayram ve diğer önemli günlerde çalışan izinli ve raporlu olmayan herkese eşit bir şekilde yapilmasidir.


kripto1982
Şube Müdürü
01 Temmuz 2024 06:55
Kesinlikle katılıyorum kardeşim, çalışan herkese ödeme yapılmalıdır
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