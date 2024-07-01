KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


01 Temmuz 2024 07:36
Aşağıdaki bölümlerden hangisinin kpss ile atanması en kolay ? DGS ile geçiş yapacam

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat

Kamu Yönetimi

Maliye

Uluslararası İlişkiler

İşletme

Konaklama İşletmeciliği

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım


ahmet44mlty
Şef
01 Temmuz 2024 07:49

alfa kpss diye bi site var ordan tümö bölümlerin güncel atama puanlarını ögrenebilirsin kolay gelsin


İntihalci-girl
Memur
01 Temmuz 2024 07:57

bulamadım :S

ahmet44mlty, 2 saat önce

alfa kpss diye bi site var ordan tümö bölümlerin güncel atama puanlarını ögrenebilirsin kolay gelsin


ahmet44mlty
Şef
01 Temmuz 2024 08:00

alfa kpss yazın sonra en yukardaki ilk sayfaya tıklayın.anasayfa açılacak sonra ordan bölüm yazarak aratın.ya da isterseniz ben kısaca bilgi verebilirim.

İntihalci-girl, 2 saat önce

bulamadım :S


Legolaskaracı
Memur
01 Temmuz 2024 08:59
maliye işletme iktisat kolay bitsin diyorsan işletme oku geç.
ahmet44mlty, 2 saat önce

alfa kpss diye bi site var ordan tümö bölümlerin güncel atama puanlarını ögrenebilirsin kolay gelsin

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

İş yoğunluğu az olan düz memurluklar...Aşağıdaki bölümlerden hangisinin kpss ile atanması en kolay ? DGS ile geçiş yapacamİçişleri bakanlığı mülakatıZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)DHMİ bilgisayar işletmeniPegem10lu çözen var mı?Havacılık yönetimi mezunları dhmi de boy ve yaş şartı olmadan ne olarak çalışabilir ?Banka promosyonuİşsizliğin ne olduğunu burada en iyi kim ifade eder?TPAO mülakat sonuçları

Sözlük

demir paraların ortadan kaybolması 2 Şimdi Ben Buraya Neden Çıktım? 1 nuh'un gemisi 2 sabun 1 İnsanların ne yaptığıyla ilgilenmenin zaman kaybı olması 1 gazi koşusu 2 ciğerimin köşesi 1 Jun Misugi 1 çizgi roman okumak 2 internette çıkan tatil reklamlarının insanları cezbetmesi 2

Son Haberler

Bakan Şimşek: Gri listeden çıkışımız bir ekip çalışmasıBrent petrolün varil fiyatı 85,58 dolarBerber, kuaför ve güzellik salonları haftanın bir günü kapalı olacakMersin'de define arayan 6 şüpheli yakalandıBursa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

haizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?