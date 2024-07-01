KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


01 Temmuz 2024 08:00
Havacılık yönetimi mezunları dhmi de boy ve yaş şartı olmadan ne olarak çalışabilir ?

kpss ile atama puanları kaç ?? boy ve yaş sınırı var mı


ASDBAMBAM
Aday Memur
01 Temmuz 2024 09:28

ben apron memuru olarak merkezi atama ile atanabildiklerini biliyorum onda da boy ver yaş şartı yok ama hastaneden sağlık raporu alma gibi şart sözkonusu

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