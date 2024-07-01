Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


01 Temmuz 2024 08:46
Öğretmenin sözünü dinlemek önemli. ..

3 yıl halk eğitimde resim kursuna gittim.Bu senede sene sonunda sergi acildi.


gazanya
Daire Başkanı
01 Temmuz 2024 08:47

Cumhuriyet dönemi ressamlarindan reptodiksiyon calisti herkes.serginin konusu cumhuriyet dönemi ressamkariydi.


gazanya
Daire Başkanı
01 Temmuz 2024 08:49

Öğretmenimiz bana tek figür calis yetistiremezsin dedi.Ben kendi bildigimi okudum kendi begrndigim resmi sectim nuri iyemdrn.


gazanya
Daire Başkanı
01 Temmuz 2024 08:51

Yapmak icin çok calistim ama yetistiremedim.öğretmenimiz hakli çıktı. He ne oldu şimdi isin yoksa sergiye katilmak için bir sene bekle.

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