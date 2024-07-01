Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Temmuz 2024 08:46
yeniden idarecilik
Yeniden idarecilik başvuru süreci bugün başlıyor. İller kendi meb sayfalarında mı duyuruyu yapıyorlar acaba, süreç hakkında bilgisi olanlar bilgi verebilir mi acaba?

KARATEPE84
Aday Memur
01 Temmuz 2024 09:01

Her il kendi sayfasında duyurur

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