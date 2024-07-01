Kullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarı

https://www.memurlar.net/haber/1106047/kaskoda-dayatma-bankadan-kacis-yok-istedikleri-fiyati-veriyorlar.html

Yukarıdaki haber vesilesiyle bir kaç cümle yazmak isterim.

Bu konuda herkesi duyarlı ve bilinçli olmaya davet ediyorum.

Kullanılmış olan kredi nedeniyle bankalar araç için kasko veya ev için kredili konut sigortası yapılmasını zorunlu tutmaktadır. Ancak bu zorunluluk bankaca kendi bankası üzerinden yapılmaya zor koşulmaktadır. Haber detayında da ifade edildiği gibi kasko ya da sigorta yapılması gerektiği zorunlu olsa da bunu banka üzerinden yapmak zorunlu değildir.

Resmi Gazetede yayınlanan Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmelğ i mevcut olup, yönetmeliğin 11. ve 13. maddelerinde anılan sigortaların kredi kullanılan banka üzerinden yapılmasını gerektirecek bir zorunluluk bulunmadığı açıktır.

Bu tür durumlarda siz kredi şartlarını ve teminatlarını kapsayacak şekilde dışarıdan bir sigorta yaptırmak suretiyle bunu bankaya uygun bir yoldan bildirerek dosyanıza eklenmesini isteyebilir ve banka tarafından zorunlu tutularak yapılmış ise yapılan sigorta poliçelerinin iptal ettirerek bedel iadelerini alabilirsiniz.

Bunun için detaylı bilgiyi de sigorta yaptırmak isteyeceğiniz özel bir kuruluş üzerinden daha teferruatlı bilgi alabilirsiniz. Size yardımcı olurlar.