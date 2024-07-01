Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Temmuz 2024 09:36
Batıdan Doğuya re?sen ilişki kesildi mi?
Devrelerim ilişik kesmeyip kalabilen var mı yoksa herkes kesmek zorunda mı kaldı?

saulgoodmannn
Aday Memur
01 Temmuz 2024 09:42

Durdurma verenlerin kabul oldu bizde


Hakan18181818
Aday Memur
01 Temmuz 2024 09:52

Yonetmelikte durdurma diye bi hak yokken nasil kabul olabilir bilemedim

Toplam 2 mesaj

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