Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Temmuz 2024 09:57
ilave derece ve intibak işlemleri

merhaba; ben 2 yıllık MYO mezunu teknik hizmetler sınıfı kadrosunda çalışmakta iken AÖF iktisat bölümünü bitirdim. lisans bitirmiş olmamdan dolayı İntibak yapılarak kadro dereceme yine bir derece eklenebilir mi?

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