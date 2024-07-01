Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


01 Temmuz 2024 10:24
YÖK Bugün Açıklama Yapar mı?

Mart ayında YÖK üniversite personelleri için tayin - becayiş dilekçeleri yayınlanmıştı. Sonrasında kurumda derin bir sessizlik oldu biz de arayarak bilgi almak istediğimizde 1 temmuzda açıklama yapılacak denildi. Yüzbinlerce memur bu haberi bekliyor...

Sizce tayin - becayiş Rektörlükten alınıp YÖK eliyle yapılır mı?

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