DYS hakkında

Merhaba arkadaşlar. Merak ettiğim bir konu vardı. Sağlık müdürlüğüne tebligat gelmiş icra dairesinden. Müdürlük de bu yazı hastanelerin taşeron hizmeti aldığı firma ile ilgili diye il içindeki hastanelere dys den yazı yazmış yazı da siz dairesine cevap verin demiş. Biz hastane olarak müdürlükten gelen yazı olduğu için ayrıca icraya konu tarafta kendileri olduklarından ve yine ayrıca üst kurum olduklarından onlara yazdık. Müdürlükteki arkadaş ise yanlış yaptınız dedi ama neye göre dediğini kendisi de bilmiyor. Acaba bu konuda bilgisi olan var mı veya bununla ilgili mevzuat. Sonuçta ben yazıda öyle yazdım o yüzden öyle yapacaksınız diye bir durum olabilir mi. Organizyon şeması, üst kurum vs. gibi durumlardan dolayı onların yazması daha doğru değil mi? Baştan savma gibi geldi bana.