Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Temmuz 2024 10:26
DYS hakkında

Merhaba arkadaşlar. Merak ettiğim bir konu vardı. Sağlık müdürlüğüne tebligat gelmiş icra dairesinden. Müdürlük de bu yazı hastanelerin taşeron hizmeti aldığı firma ile ilgili diye il içindeki hastanelere dys den yazı yazmış yazı da siz dairesine cevap verin demiş. Biz hastane olarak müdürlükten gelen yazı olduğu için ayrıca icraya konu tarafta kendileri olduklarından ve yine ayrıca üst kurum olduklarından onlara yazdık. Müdürlükteki arkadaş ise yanlış yaptınız dedi ama neye göre dediğini kendisi de bilmiyor. Acaba bu konuda bilgisi olan var mı veya bununla ilgili mevzuat. Sonuçta ben yazıda öyle yazdım o yüzden öyle yapacaksınız diye bir durum olabilir mi. Organizyon şeması, üst kurum vs. gibi durumlardan dolayı onların yazması daha doğru değil mi? Baştan savma gibi geldi bana.

Çok Yazılan Konular

eş durumu tayini sonrası iller arasıFarklı şehirde çalışan tayin yapılır mı ?2024 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası bekleyenlerhemşireyim eşim polis atama onay formu ile eş durumu tayini isteyen var mı yoksa yeni ile başlama yaÖzel sektör eş durumuderece ve kademe ünvan değişikliği avukatIsparta acil bilgi lütfenBoşanma nedeniyle tayinEş durumu kurul

Sözlük

Şimdi Ben Buraya Neden Çıktım? 1 azar yemek 2 100 milyar dolarınız olsa ne yapardınız 2 itici gelen sanatçılar 2 balığa gidip tutamayınca pazardan balık almak 1 internette çıkan tatil reklamlarının insanları cezbetmesi 1 yaşadığın hayatı tek cümle ile nasıl anlatırsın 4 çok bilmişlik taslamak 2 kulakların pasını silmek 1 güneş gözlüğü takınca kendini matrix sanan insanlar 2

Son Haberler

Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti arttıTürk,İş 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın haziran sonuçlarını açıkladıGöbeklitepe'yi 2 milyon 800 bin kişi gezdiİstanbul Havalimanı'ndan yolcu rekoruMemur ve emeklinin maaş zammı bu hafta netleşecek

Editörün Seçimi

haizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?