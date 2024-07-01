Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


01 Temmuz 2024 10:28
Adalet Bakanlığından Sağlık Bakanlığına kurumlar arası geçiş

Başlıkta da belirttiğim gibi Adalet Bakanlığından Sağlık Bakanlığına kurumlar arası geçiş yapmak istiyorum. Şuan kadrolu mübaşirim, Paramedik (AABT) mezunuyum. Geçişin çok zor olduğunu biliyorum. Nasıl bir dilekçe yazmalıyım elinde örnek dilekçe yada başvuru metni varsa faydalanmak isterim. Başvuruyu nereye yapmalıyım. Şimdiden yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkür ederim.


Kartal -Yuvası
Aday Memur
01 Temmuz 2024 11:16
Adalet Bakanliginda calisan memurlarin hemen hemen hepsi ozel unvanli (katip, mubasir, hizmetli, yazi isleri muduru) oldugundan ve bu kadrolarin diger bakanliklarda da karsiligi olmadigindan direk gecis zor bence kardesim. Ancak yeniden kpss ile olabilir diye düşünüyorum
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