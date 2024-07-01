Adalet Bakanlığından Sağlık Bakanlığına kurumlar arası geçiş

Adalet Bakanliginda calisan memurlarin hemen hemen hepsi ozel unvanli (katip, mubasir, hizmetli, yazi isleri muduru) oldugundan ve bu kadrolarin diger bakanliklarda da karsiligi olmadigindan direk gecis zor bence kardesim. Ancak yeniden kpss ile olabilir diye düşünüyorum

Adalet Bakanliginda calisan memurlarin hemen hemen hepsi ozel unvanli (katip, mubasir, hizmetli, yazi isleri muduru) oldugundan ve bu kadrolarin diger bakanliklarda da karsiligi olmadigindan direk gecis zor bence kardesim. Ancak yeniden kpss ile olabilir diye düşünüyorum