Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Temmuz 2024 10:31
İhraçtan dönünce geçmişe dönük izin hakkı

30 Temmuz 2022 de ihraç oldum. 15 Mayıs 2024 de mahkeme kararı ile göreve başladım. 2024 yılı iznim tanımlandı ancak 2023 yılına ait iznim görev yapmadığım gerekcesi ile verilmiyor. İl personel bu şekilde söylüyor. Ne yapmam gerekiyor? Yardımcı olur musunuz?


hedef2024
Memur
01 Temmuz 2024 10:32

Muhtemelen mahkemeye taşıman lazımda bence hiç uğraşma uğraştığına değmez polissen zaten mahkemelere 1-0 yenik başlıyorsun


narkoman34
Aday Memur
01 Temmuz 2024 10:39
sanki ben keyfiyetten çalışmadım da vermiyorlar. Gerekirse mahkemeye de veririm.
hedef2024, 2 saat önce

Muhtemelen mahkemeye taşıman lazımda bence hiç uğraşma uğraştığına değmez polissen zaten mahkemelere 1-0 yenik başlıyorsun


narkoman34
Aday Memur
01 Temmuz 2024 10:41
Bu sekilde mahkemeye vermeden 2023 iznini alabilen var mı arkadaşlar?
hedef2024, 2 saat önce

Muhtemelen mahkemeye taşıman lazımda bence hiç uğraşma uğraştığına değmez polissen zaten mahkemelere 1-0 yenik başlıyorsun


Adcet
Müsteşar Yardımcısı
01 Temmuz 2024 11:07
yanlış düşünüyorsun. hak aranmadikca verilmez. ben 12 dava açtım hepsini de kazanıyorum. Hakli iseniz davanizi açin
hedef2024, 2 saat önce

Muhtemelen mahkemeye taşıman lazımda bence hiç uğraşma uğraştığına değmez polissen zaten mahkemelere 1-0 yenik başlıyorsun

Toplam 4 mesaj

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