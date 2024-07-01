Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Temmuz 2024 10:41
Sendika paraları ne oldu ?

toplu sözleşmede her ay aldığımız sendika ücreti iptal edilmişti tekrardan aktif olacağı söylenmişti bilen var mı editörler bununla alakalı haber yapmayacak mı?


ExpertE
Genel Müdür
01 Temmuz 2024 10:49

Ufak hesaplar peşinde olmaktan vazgeçmeyeceksin sanırım :)


Pelinin1
Aday Memur
01 Temmuz 2024 10:52

Başlığı açan arkadaşa katılıyorum, bu paraya ufak denilmesini de kınıyorum, 6 ay boyunca zam oranı 19 mu olacak 20 mi olacak diye burda aylarca gündem oluyor kimse demiyor ki yüzde 1 sadece 400 lira fark ediyor


sphinx80
Aday Memur
01 Temmuz 2024 10:54
sen büyük hesaplar peşinde ol kardeşim
ExpertE, 1 saat önce

Ufak hesaplar peşinde olmaktan vazgeçmeyeceksin sanırım :)


sphinx80
Aday Memur
01 Temmuz 2024 10:55
güzel özetlemişsiniz
Pelinin1, 1 saat önce

Başlığı açan arkadaşa katılıyorum, bu paraya ufak denilmesini de kınıyorum, 6 ay boyunca zam oranı 19 mu olacak 20 mi olacak diye burda aylarca gündem oluyor kimse demiyor ki yüzde 1 sadece 400 lira fark ediyor


cetek
Şef
01 Temmuz 2024 10:57

Üstüne yattılar, dillendiren de kalmadı. Sonraki toplu sözleşmeye kadar unutulur.


sphinx80
Aday Memur
01 Temmuz 2024 10:58
aynen kardeşim haklısın
cetek, 1 saat önce

Üstüne yattılar, dillendiren de kalmadı. Sonraki toplu sözleşmeye kadar unutulur.


Kartal -Yuvası
Aday Memur
01 Temmuz 2024 11:06
Memurun maasindan bir lira bile eksikiyorsa sebebini sormak ve pesine dusmek hak ve odevdir. Sizlerden tek ricamiz "golge etmeyin."
ExpertE, 1 saat önce

Ufak hesaplar peşinde olmaktan vazgeçmeyeceksin sanırım :)


sphinx80
Aday Memur
01 Temmuz 2024 11:09
memurun sorunları başlığı adı altında asgari ücretli ve emeklinin daha çok konuşulduğunu eleştiren arkadaş acaba her ay memurdan kesilen sendika parasına karşılık toplu sözleşmeden doğan hakkımızı istememizi eleştirmesi garip
Kartal -Yuvası, 1 saat önce
Memurun maasindan bir lira bile eksikiyorsa sebebini sormak ve pesine dusmek hak ve odevdir. Sizlerden tek ricamiz "golge etmeyin."

ice.mann
Memur
01 Temmuz 2024 11:18

Temmuzu bekledim ama hala bir hareket yok. Artık istifa zamanı.


sphinx80
Aday Memur
01 Temmuz 2024 11:19
kaç ay oldu hala tık yok
ice.mann, 58 dk. önce

Temmuzu bekledim ama hala bir hareket yok. Artık istifa zamanı.


sessegnon
Aday Memur
01 Temmuz 2024 11:51

memur dediğin ufak hesap peşinde koşar.

ExpertE, 1 saat önce

Ufak hesaplar peşinde olmaktan vazgeçmeyeceksin sanırım :)


sphinx80
Aday Memur
01 Temmuz 2024 11:57
ağzına sağlık kardeşim
sessegnon, 25 dk. önce

memur dediğin ufak hesap peşinde koşar.

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