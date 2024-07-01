Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Temmuz 2024 10:47
Hafta tatilinin yıllık izinden düşmesi saçmalığı son bulmalı

Arkadaşlar biliyorsunuz memurlarda hafta sonları da izin süresinden düşüyor. Örneğin cuma günü izne çıkıp salı günü iş başı yapacağımız zaman 2 mesai günü için 4 gün izin kullanmak durumunda kalıyoruz. Örnekler çoğaltılabilir herkesin yaşadığı bir sorun bu.

Bununla ilgili neden bir girişimde bulunulmuyor? Sendikalar neden bu saçmalığa bir çözüm bulunması için bir şey yapmıyor?

İşçilerde durum böyle değil. Bizde neden bu saçmalık yıllardır sürüyor?


benjamin176
Aday Memur
01 Temmuz 2024 11:11

Bunu hiçbir sendika doğru dürüst dile getirmiyor. Doğrusu sebebini ben de çok merak ediyorum.

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