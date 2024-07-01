Hafta tatilinin yıllık izinden düşmesi saçmalığı son bulmalı

Arkadaşlar biliyorsunuz memurlarda hafta sonları da izin süresinden düşüyor. Örneğin cuma günü izne çıkıp salı günü iş başı yapacağımız zaman 2 mesai günü için 4 gün izin kullanmak durumunda kalıyoruz. Örnekler çoğaltılabilir herkesin yaşadığı bir sorun bu.

Bununla ilgili neden bir girişimde bulunulmuyor? Sendikalar neden bu saçmalığa bir çözüm bulunması için bir şey yapmıyor?

İşçilerde durum böyle değil. Bizde neden bu saçmalık yıllardır sürüyor?