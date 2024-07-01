KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea



Becayiş istiyor
01 Temmuz 2024 10:47
Ösym Merkezi Atama Hk.

Merhaba, Temmuz ayındaki ÖSYM merkezi atamaya başvurmak istiyorum fakat askerliğim şuan celp ve sevk döneminde eylül ayında askere gideceğim.

ösymden atanmam durumunda bu askerlik durumum sorun yaratır mı?

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