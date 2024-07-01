Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Temmuz 2024 11:03
İdarecilik daha çok teşvik edilmeli, tatili arttırılmalıdır

Arkadaşlar ben de idarecilik sınavına girip müdür yardımcısı müdür olmak istiyorum ancak öğretmenlikle kıyaslandığında tatilleri çok az, bu konuda bir teşvik olmadı gerekmez mi? Okul idarecilerinin tatili 30 gün değil 60 gün olmalı, öğretmenin idareci olması için bir nedeni olmalı yoksa bu haliyle malesef bir çok yeterli donanımlı kişi idareci olmuyor


Pelinin1
Aday Memur
01 Temmuz 2024 11:19

Bir insanın her yazdığı mı kıskanılır anlamıyorum? Sırf ben yazdığım için eksi vermişler, aklımı fikrimi kıskanıyorlar korkuyorum nazar değecek diye :)


ice.mann
Memur
01 Temmuz 2024 11:20

İzini kaldırmayacaklarsa caydırıcı ücretler verilebilir teşvik için.


Pelinin1
Aday Memur
01 Temmuz 2024 11:25

Şöyle ki, bir kişinin o kadar sorumluluğu alması için bir artısı olması gerekiyor, artık ek ders ücretleri çok düşük, ek dersi fazla diye idareci bu saatten sonra kimse olmaz bu ek ders ücreti ile benim düşünceme göre, yıllık izin de öğretmene göre az, neden idareci olalım öyleyse?

İdarecinin yıllık izni arttırılmalı bence

ice.mann, 56 dk. önce

İzini kaldırmayacaklarsa caydırıcı ücretler verilebilir teşvik için.

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