Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Temmuz 2024 11:19
normal şöför ambulans kullanabilir mi?
atanmamda şöför diye geçiyor ama ambulans diye geçmiyor ambulans kullanma yetkim varmıdır?

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