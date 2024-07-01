Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Temmuz 2024 11:51
Es durumu mazereti eski görev yerine dönüş

2023 Kasım ayinda eş mazereti ile Kocaeli?ye geldim.

Atama nakil yönetmeliğinin 26.md 5.fikra istinaden Eski görev yerine donmek istiyorum.

Konuya ilişkin dilekçe başvurusunda bulundum.

Dilekçem saglik müdürlüğü tarafından bakanlığa gönderilmeden iade edildi. Gerekçe olarak personel talebinin ekip üzerinden yapılmasını söylediler. Fakat ekip üzerinde atama taleplerinde

-mazeret ataması

-mazeretsiz atama (alt bölge vs)

-diğer atamalar var

Bunları deniyoruz bu kez de sistem izin vermiyor. Konu hakkında bilgisi olan var mı acaba

Çok Yazılan Konular

eş durumu tayini sonrası iller arasıFarklı şehirde çalışan tayin yapılır mı ?2024 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası bekleyenlerhemşireyim eşim polis atama onay formu ile eş durumu tayini isteyen var mı yoksa yeni ile başlama yaÖzel sektör eş durumuderece ve kademe ünvan değişikliği avukatIsparta acil bilgi lütfenBoşanma nedeniyle tayinEş durumu kurul

Sözlük

limon fiyatındaki ani pahalılık 5 mesaj yazamama sorunu 2 güneş gözlüğü takınca kendini matrix sanan insanlar 2 Hani Çağırdığın Kızlar Nerdeler Osman 2 karısından fazla maaş alan erkek 3 noodle 1 fikirlere saygı duyulmaz,insanlara saygı duyulur 3 kara sineklerin insanı delirtmesi 5 sabun 1 Huzur 2

Son Haberler

Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti arttıTürk,İş 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın haziran sonuçlarını açıkladıGöbeklitepe'yi 2 milyon 800 bin kişi gezdiİstanbul Havalimanı'ndan yolcu rekoruMemur ve emeklinin maaş zammı bu hafta netleşecek

Editörün Seçimi

haizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?