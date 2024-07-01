Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


01 Temmuz 2024 12:08
Üniversite Yapı İşlerinde Çalışmak

Merhaba üniversitede yapı işlerinde elektrik teknisyeni olarak göreve basladım . İşe girerken çevremdekiler rahat birim yaptığın iş bellidir. Priz ampül akıllı tahta bina içi elektrik işleri demişlerdi. Ama şuan masa sandalye taşımadan tut çim toplama bahçe sulama vs gibi bütün işleri yaptırıyorlar . Üniversite yeni bir üniversite tam oturmamış olduğu içi böyledir diye düşünüyorum. Üniversitede çalışan arkadaslar sizinde mi böyle acaba ?

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