Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


01 Temmuz 2024 12:08
proje okullara öğretmen atama

kararnameler geldi. tayin iptali için dilekçe vermiştim sonuç yok. dilekçeler dikkate alındı mı ya da dilekçe verip de tayini iptal edilen meslektaşım var mı?

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