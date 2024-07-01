Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Temmuz 2024 12:20
eş durumu tayini aksar mı
Sağlık bakanı istifa ettiği için eş durumu tayinlerinin açıklanma süresi uzar mı benimki geçen hafta bakanlıktaydı

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