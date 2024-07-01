KPSS LİSANS ZORLUK SEVİYESİ

Bu sınav bir sıralama sınavı.sınavın kolay veya zor olması bişey değiştiemez. Sadece puanlar değişir.Burada önemli olan sizin sınava ne ölçekte hazırlandığınızdır.Sınav eski sınavlara benzer sorular gelecektir.Farklı soru tarzı olsa, ÖSYM örnek soru diye paylaşım yapardı.Sınav çiftli yıllarda her zaman daha zor olur.

Bu sınav bir sıralama sınavı.sınavın kolay veya zor olması bişey değiştiemez. Sadece puanlar değişir.Burada önemli olan sizin sınava ne ölçekte hazırlandığınızdır.Sınav eski sınavlara benzer sorular gelecektir.Farklı soru tarzı olsa, ÖSYM örnek soru diye paylaşım yapardı.Sınav çiftli yıllarda her zaman daha zor olur.