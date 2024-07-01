KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


01 Temmuz 2024 12:25
KPSS LİSANS ZORLUK SEVİYESİ

ÖSYM sınavlarıyla az çok içli dışlı olan bir tanıdığım bu sene sınavın fazlasıyla zor olacağını söylüyor. Geçmiş yıllardaki benzer/aynı soru ve

çalıntı muhabbetleri olmasın diye bilgi ve yorumu harmanlayarak sormaları bekleniyormuş.

GY'de alışılmışın dışında paragraflar, uzun ve yorum isteyen mat soruları; GK'de kalıp olmayan sorular, hap bilgi içermeyen detay ayrıntılar gelebilir.

Netler az gelirse üzülmeye gerek yok, puanlar yükselecek. Şimdiden kendimi zor bir sınava hazırladım.

Sizce ne olacak?


Meta55
Şube Müdürü
01 Temmuz 2024 13:03
Bu sınav bir sıralama sınavı.sınavın kolay veya zor olması bişey değiştiemez. Sadece puanlar değişir.Burada önemli olan sizin sınava ne ölçekte hazırlandığınızdır.Sınav eski sınavlara benzer sorular gelecektir.Farklı soru tarzı olsa, ÖSYM örnek soru diye paylaşım yapardı.Sınav çiftli yıllarda her zaman daha zor olur.
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