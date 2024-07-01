Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Temmuz 2024 13:28
Muvafakat

Kpss p3 den 89 puan aldim.kadrolu memurluga atandigimizda muvafakat almayla ilgili tecrubelerinizi ve bilgilerinizi ozelden ya da burdan paylasirmisiniz


swat3410
Editor
01 Temmuz 2024 13:34

https://forum.memurlar.net/kategori/kamu-personeli/emniyet-genel-mudurlugu/?SearchText=muvafakat&FirstDate=&LastDate=&DateSelector=

Bu konuda açılan 99 adet açılan başlıktan istifade edebilirsin

bilgilendikten sonra bu başlığı kapatacağım

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerSağlık Bakanlığı eş durumu atamasıLgs sınav sonucuİcralık polisler tek başlıkEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı2024 yılı istihdam yeri açıklayan illerOkumakta hata mı ettik?2. şark eksik gün2024 genel atama dönemi12/36 çalışma sistemi

Sözlük

Şimdi Ben Buraya Neden Çıktım? 1 çizgi roman okumak 2 namazda bütün sorunları çözmek 5 maymun gözünü açtı 2 Hiç incindin mi? 1 anlamsız gelenekler 3 5 bin lira su faturası gelmesi 1 instagram video indirme sitesi 1 karısından fazla maaş alan erkek 3 Ed Speleers 1

Son Haberler

Erdoğan: Tüm kademelerde gereken adımları atacağız30 bin dekar alana ekimi yapıldı! Bu yıl 2 milyar TL gelir bekleniyorMEB'in EBYS sistemine geçiş tarihi ve uygulama esasları belli olduTürkiye, Bulgaristan ve Romanya'dan 'Karadeniz' zirvesiFahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetim başladı

Editörün Seçimi

haizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?