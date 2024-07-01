Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


01 Temmuz 2024 14:09
Arşiv araştırması hakkında

Merhaba nişanlım üniversite hastanesine atandı. Hakkında devam eden soruşturması var. Telefonuna el konulup hesapları kullanılarak bir kadının parasını almışlar. Nişanlım bu süreçte savunmasını herşeyini yaptı. Arşiv araştırmasında sıkıntı teşkil eder mi ? Böyle bir durumda olup sıkıntı yaşayan ya da yaşamayan var mı?

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