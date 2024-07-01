Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


01 Temmuz 2024 14:35
Sözleşmeli Personelin, 4-B Mesleklerine Kadrolu Atanması

Merhabalar. Üniversitede sözleşmeli teknisyenim. Bir kuruma "kadrolu" olarak atamam gerçekleşti. Güvenlik soruşturmamın bittiğini söylediler. Belgelerimi teslim ettim. Memur ilanında "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak" maddesi mevcut. Sözleşmemi feshedip kadrolu olan işe geçişim mümkün müdür? 15 günlük süre zarfında sözleşmemi fesih etme şansım var mıdır, öncesinde mi istifamı vermem gerekir? Bir sıkıntı yaşar mıyım? Yardımcı olursanız sevinirim. Malum uzun bir süre atamalarda kısıtlama mevcut...


hsnd
Başbakan Müsteşarı
01 Temmuz 2024 16:06

Sözleşmenizi ne zaman feshetmeniz gerektiği konusunda bir bilgim yok ancak sözleşmeli bir unvandan kadrolu bir unvana geçiş yapabilirsiniz.


Görkem TÖRE
Aday Memur
01 Temmuz 2024 16:22

cevabınız için teşekkür ediyorum. umarım 15 gün süre üniversiteden istifa edebilmem için yeterli olur... iyi günler dilerim

hsnd, 23 dk. önce

Sözleşmenizi ne zaman feshetmeniz gerektiği konusunda bir bilgim yok ancak sözleşmeli bir unvandan kadrolu bir unvana geçiş yapabilirsiniz.

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